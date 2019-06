Porto d’Ascoli, ancora rifiuti selvaggi. Sacchi e materassi tra via Chiesa e via IV Novembre: “Anche scarsa illuminazione”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora segnalazioni di conferimenti selvaggi a Porto d’Ascoli. Questa volta si parla delle zone di via Chiesa e via IV Novembre dove i residenti parlano di un continuo deposito irregolare di rifiuti. Così ci si trova di fronte a situazioni come quella descritta nella foto con materassi e sacchi che si accumulano in strada, tra i bidoni.

Dal quartiere da tempo chiedono l’installazione di fototrappole e maggiori controlli. “Non manca nulla – spiegano dalla zona – dai barattoli della vernice a sacchi di ogni genere buttati vicino ai secchi della spazzatura. In un quartiere che è poco illuminato”.