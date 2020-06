Porto d’Ascoli, 17enne investito in via dell’Airone. Trasportato d’urgenza in ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dall’ambulanza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 18 all’altezza dell’intersezione tra via dell’Airone e via del Gabbiano, a Porto d’Ascoli.

Il giovane era in sella ad una bici quando per motivi al vaglio della polizia locale si è scontrato con il veicolo, una Ford Fiesta condotta da una donna di 49 anni.

Nell’impatto il ragazzo ha sbattuto violentemente contro il vetro del veicolo e quindi è finito a terra. Sul posto gli operatori sanitari del 118 arrivati con un’ambulanza e gli agenti di pattuglia della polizia locale per i rilievi.