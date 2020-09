Ponterotto, sfondano le porte dell’ex scuola di Borgo Trevisani. Raid vandalico nelle sedi delle associazioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non c’è pace per il Ponterotto. Dopo i raid vandalici sulle auto registrati la scorsa settimana, qualche balorodo è tornato a colpire rincarando la dose. Qualcuno è infatti penetrato nella struttura che, fino ad alcuni anni fa, ospitava la scuola di Borgo Trevisani ed ha creato danni ovunque. Chiunque sia stato cercava probabilmente del denaro così ha sfondato le porte e rovistato nelle sedi delle varie associazioni ospitate nello stabile, dalla ludoteca Soqquadro alla sede dell’Associazione Radioamatori. Non sarebbe però stato portato via nulla. L’episodio rappresenta la classica goccia che fa traboccare il vaso. Tutto è stato denunciato alle forze dell’ordine ma il comitato di quartiere è ora intenzionato a chiedere lumi al Comune sull’aspetto legato alla sicurezza nella zona da dove arrivano troppe denunce.