Un’intera giornata per rimuovere la “William il Grande”. Forse un tubo posizionato male alla base dell’affondamento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domani saranno effettuati i sopralluoghi e le verifiche sulla “William il Grande”, l’imbarcazione affondata nel pomeriggio di ieri sulla banchina di riva del porto di San Benedetto. Oggi infatti i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere lo scafo che, al termine di operazioni durate praticamente l’intera giornata, è stato posto in custodia all’interno dei cantieri Piergallini. Le operazioni di rimozione dello scafo sono state effettuate con una gru arrivata dal comando provinciale di Teramo. E sempre da Teramo arrivavano i sommozzatori dei pompieri che hanno potuto contare sul supporto dei loro colleghi del distaccamento di San Benedetto dando vita ad una operazione coordinata dal funzionario Vincenzo Vannarelli e con la supervisione della guardia costiera. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 quando la gru arrivata dall’Abruzzo si è posizionata in banchina e sono cominciate le attività per l’imbragatura dello scafo. I sommozzatori si sono immersi per posizionare alcune fasce in poliestere sotto la chiglia della barca che sono state successivamente fissate al gancio dell’autogru, con cui l’imbarcazione è stata sollevata e riportata in galleggiamento. Durante la delicata è complessa fase di sollevamento, è stata continuamente aspirata l’acqua che aveva invaso lo scafo, mediante l’impiego di una motopompa posizionata dai vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto. Familiari e amici del titolare dell’imbarcazuibe, con panni e appositi dispositivi hanno lavorato ore per assorbire il gasolio finito nel mare. Per quanto riguarda le cause dell’incidente al momento non si esclude alcuna ipotesi ma da quanto osservato durante le operazioni, sembrerebbe che a provocare l’affondamento sia stata l’acqua di mare finita in un tubo le cui estremità erano una nell’acqua e l’altro nell’imbarcazione.