Pochi tamponi e troppa pressione sugli ospedali. Le Marche rischiano di restare in zona arancione

Nelle prossime ore dovrebbe in teoria scadere il termine relativo al livello di allarme “Arancione” istituito due settimane fa dal Ministero della Sanità per la Regione Marche. Regione che nel frattempo ha visto scendere in maniera progressiva il famigerato indice di contagio che però non rappresenta l’unico fattore determinante per la “classificazione” regionale. Nel corso di un telefonata avvenuta ieri tra il presidente Acquaroli e il ministro della Salute Speranza è infatti venuto fuori che per le Marche non ci sono grosse possibilità di tornare al livello giallo. Il motivo? In primo luogo la pressione sugli ospedali e, in particolar modo, sulle terapie intensive che continua ad essere elevata. E poi c’è la capacità diagnostica che a Roma giudicano non sufficiente. In parole povere nelle Marche si fanno pochi tamponi. Una vera e propria croce per la giunta targata Acquaroli che sembra non riuscire a risolvere la questione visto che, di fronte alle richieste dell’assessorato diretto da Saltamartini, gli approvvigionamenti continuano ad essere pochi.