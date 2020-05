Plasma, via libera alla sperimentazione nelle Marche. Il comitato etico soddisfatto dei chiarimenti forniti

Tutti i chiarimenti richiesti sono stati forniti nell’arco di 24 ore e in tempi record è stata convocata una riunione telematica del Comitato etico, in programma oggi pomeriggio. Ed è notizia degli ultimi minuti che è stata approvata la sperimentazione della terapia al plasma anti-Covid nelle Marche. La decisione di sospendere l’iter della sperimentazione era stata al centro di polemiche politiche tra il presidente della Regione Luca Ceriscioli e la Lega. Il comitato etico aveva deciso di stoppare, temporaneamente, l’iter per ottenere dei chiarimenti su alcuni punti ma l’accusa che Ceriscioli ha lanciato nelle ultime ore agli esponenti del carroccio è quella di aver diffuso una fake news in base alla quale la Regione avrebbe posto un veto su tutta l’operazione. La sperimentazione prenderà il via allo scoccare della mezzanotte di oggi.