Suolo pubblico, tutti in regola ma Piunti ammonisce: “Le deroghe non diventino invasioni impunite”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la notte di controlli sulle occupazioni del suolo pubblico (non si sono registrate irregolarità stando a quanto comunicato dalla polizia locale), arriva il commento di Piunti. “Avevo chiesto alla Polizia Municipale – spiega – di avviare uno specifico servizio di controllo sul rispetto delle occupazioni di suolo pubblico aggiuntive che abbiamo concesso nelle scorse settimane in attuazione della normativa nazionale – dice il sindaco Pasqualino Piunti – una disposizione straordinaria pensata per sostenere le attività in difficoltà nel far rispettare il distanziamento sociale imposto dalla pandenia, per di più senza costi, non può trasformarsi in una impunita invasione degli spazi di tutti a danno della collettività”.