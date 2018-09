Piazza Pazienza, l’incubo dei residenti. Orde di ragazzini urlano e cantano nel cuore della notte

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Urla e cori. Non c’è pace per i residenti dell’area di piazza Pazienza dove orde di giovanissimi, nella notte, si radunano posteggiando i motorini e stazionando per ore. Il problema è che troppo spesso si tratta di ragazzi, spesso anche minorenni, alterati dall’alcol.

Il risultato sono grida e cori da stadio. La scorsa notte qualcuno ha cantato a squarciagola a lungo. I residenti del quartiere di Albula centro hanno più volte denunciato la cosa, che va avanti da inizio estate, ma non sembra essersi ancora trovata una soluzione.