Piazza Giorgini che vergogna, fetida macchia d’olio per tre giorni nel cuore della rotonda

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Centro turistico? A vedere quello che è successo in piazza Giorgini nelle ultime 72 ore non si direbbe. Una macchia d’olio da cucina, residuo di una manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi ed ormai estremamente maleodorante, campeggia infatti da tre giorni (venerdì mattina) nel cuore della rotonda.

Nessuno, fino ad ora, è andato a pulirla e la vicenda riapre di fatto il problema della mancata assegnazione della pulizia strade da questo genere di residui e dal post-incidenti che avverrebbe in maniera gratuita da parte delle aziende specializzate (recuperano poi il pagamento dalle assicurazioni di chi ha procurato il danno) che però in Riviera non risulterebbe essere stato assegnato.