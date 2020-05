MASSIGNANO – I pompieri del distaccamento di San Benedetto sono intervenuti per un incendio che ha interessato alcune piante nella zona di Marina di Massignano, a ridosso della Statale 16. La segnalazione è arrivata al 115 poco prima delle 21 e sul posto si è subito recata un’autobotte dei vigili del fuoco per riportare in sicurezza la situazione. Ignote, al mmento, le cause del rogo.