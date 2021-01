Petardi di mezzanotte, cassonetti in fiamme a Porto d’Ascoli e a Grottammare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Malgrado le ordinanze dei sindaci di San Benedetto e Grottammare i petardi sono stati utilizzati sia dai balconi che in strada. Fuochi al centro di San Benedetto, in viale De Gasperi, ma anche a Porto d’Ascoli e a Grottammare. Proprio in queste ultime due zone è stato necessario l’intervento dei pompieri dal momento due cassonetti dei rifiuti hanno preso fuoco a causa di petardi fati esplodere tra l’immondizia che si trovava all’interno dei contenitori.