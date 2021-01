Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una casa. Soccorsa donna di 28 anni

MONTORIO AL VOMANO – Intorno alle 21:30 di ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Montorio al Vomano, dove si è verificato un incidente tra una Fiat Panda e una Peugeot 206. Lo scontro tra le due auto è avvento in Contrada Piane sulla SS150. A seguito dell’impatto la Pegeout, condotta da una ragazza 28enne, è finita fuori dalla carreggiata ed ha terminato la sua corsa contro la parete di un’abitazione a bordo strada. La conducente ha riportato traumi agli arti inferiori ed è stata trasportata presso l’ospedale Mazzini con un’ambulanza del 118 di Teramo. Nessuna conseguenza invece per la donna 60enne alla guida della Panda.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Teramo ed Isola del Gran Sasso per gli adempimenti di competenza.