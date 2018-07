Per evitare una bici cade dalla moto in via Piemonte. Soccorsa una ragazza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato per evitare un ciclista che, intorno alle 10 e 50 di questa mattina, una ragazza sambenedettese di 29 anni in sella ad una moto è caduta in via Piemonte ferendosi. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’intersezione con via Monte San Michele.

La giovane è stata soccorsa dalle tante persone che si trovavano in zona ed è stata fatta accomodare su una delle sedie del bar Affinity, che si trova proprio di fronte al luogo della caduta dove ha ricevuto le prime medicazioni. Sul posto la pattuglia della polizia locale di San Benedetto.