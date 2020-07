Pedopornografia, perquisizioni della polizia postale anche nel Piceno. C’era anche il tariffario per le “foto dei piedini”

ASCOLI PICENO – Perquisizioni in 12 Regioni tra cui le Marche in particolare le province di Ascoli e Fermo per la maxi retata di pedopornografia.

Nelle chat della rete di pedofili italiani scoperta dagli agenti della Polizia postale di Bari e Foggia, c’era un vero e proprio listino prezzi delle prestazioni sessuali richieste.

Tra gli annunci: “Videochiamata 45 minuti e omaggio 10 foto, 1 video e 3 dediche” al costo di 40 euro; “Videochiamata 1 ora e mezza (se si vuole anche in vari orari) costo 50 euro”; “Sexchat 45 minuti in cui faccio da schiava, costo 30 euro”; “10 foto dei piedini. Omaggio audio in cui dico porcate, costo 10 euro”; “10 foto a scelta + video masturbazione. Omaggio audio in cui dico porcate, costo 20 euro”.

Gli indagati sono complessivamente 22, tra i quali due minorenni di 15 e 17 anni. Tutti sono accusati del reato di divulgazione di materiale pedopornografico.