Pedone investito in via Sicilia: “Attraversamenti pedonali praticamente assenti”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nemmeno un attraversamento pedonale. E’ la denuncia che arriva dai residenti di via Sicilia, strada teatro, nei giorni scorsi, dell’investimento di un pedone per il quale è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. I residenti della zona lamentano infatti la totale assenza di strisce pedonali per quasi tutta la lunghezza della strada. “Poi ci lamentiamo – affermano – se accadono gli incidenti. Dopo quello che è accaduto nei giorni scorsi ci aspettiamo che qualcuno venga a regolamentare meglio la situazione per garantire sicurezza a chi deve attraversare la strada. Qui vivono e si muovono decine di persone”.