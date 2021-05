Paura in via Laberinto, ragazzina di sedici anni ubriaca sviene e cade in strada. Intervento dell’ambulanza e della polizia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paura e preoccupazione, questa sera in centro, per una ragazza di sedici anni che ha perso i sensi ed è stramazzata al suolo in via Laberinto. La giovane. che è stata soccorsa subito da alcuni residenti che hanno anche dato l’allarme chiamando il 118, si è accasciata all’altezza dell’angolo tra la strada e il vicolo che costeggia la chiesa di San Giuseppe.

Sul posto, insieme all’ambulanza, sono arrivati anche gli agenti del commissariato anche perché inizialmente si era parlato di una probabile aggressione. La giovane aveva invece bevuto troppo. E’ stata trasportata in ospedale dove i sanitari l’hanno sottoposta a tutte le terapie del caso per farla riprendere.