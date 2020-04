Pattuglie, agenti in borghese ed elicottero. Scatta il 25 Aprile “blindato” della Riviera delle Palme

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Strade presidiate e elicottero in cielo. Il 25 Aprile lungo la Riviera delle Palme, sta vedendo la discesa in campo delle frze dell’ordine che stanno pattugliando, dal cielo e dalla terra, San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima per vegliare sul rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. Da questa mattina l’elicottero della polizia sta sorvolando il territorio mentre numerose pattuglie e diversi agenti (anche in borghese) stanno monitorando la situazione per le strade e sui lungomari dei tre centri rivieraschi.