Parte un colpo dal suo fucile, cacciatore gravemente ferito ad un braccio

ANCONA – Durante una battuta di caccia a Serra San Quirico (Ancona), un uomo di circa 60 anni si è procurato una ferita molto grave ad un braccio raggiunto da un colpo di fucile partito accidentalmente dalla propria arma.

L’incidente è accaduto verso le 17. L’uomo, soccorso dai sanitari della Croce Verde, è stato poi trasportato in codice rosso dall’eliambulanza del 118 ‘Icaro’ all’ospedale regionale di Torrette (Ancona). Le condizioni del 60enne sarebbero serie ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.