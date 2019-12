Palazzine evacuate, alcune famiglie possono tornare a casa. Agibile in sicurezza parte di un edificio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alcuni residenti della palazzina di via Capri sgomberata questa mattina, potranno tornare a casa questa sera. La buona notizia è stata data dai vigili urbani all’amministratore di condominio. Sono state infatti individuate le aree non a rischio della palazzina e quelle dove, invece, è proibito stazionare.

E’ così venuto fuori che alcuni appartamenti sono in condizioni di poter ospitare persone in sicurezza prima dei lavori di ripristino che dovranno essere effettuati da una squadra di operatori di cosiddetta edilizia acrobatica. Restano invece tutte fuori le famiglie sgomberata dallo stabile di via Pianosa.