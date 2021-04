Ovuli nello stomaco, in due piantonati da tre giorni in ospedale. Con il digiuno del Ramadan i tempi si allungano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il digiuno imposto dal Ramadan sta complicando le cose. Così i due nordafricani fermati tre giorni fa dalla Guardia di Finanza di San Benedetto con alcuni ovuli nello stomaco di cui via abbiamo dato notizia giovedì, sono ancora fermi in ospedale e piantonati dai militari. I motivi sono facilmente immaginabili, occorre attendere l’espulsione di quei contenitori (che dovrebbero contenere cocaina) ma il fatto che questo periodo rientri nel mese di digiuno previsto dalla pratica islamica non sta assolutamente aiutando.

Così da tre giorni fermati e finanzieri sono in ospedale in attesa. Resta il fatto che le modalità con le quali i due sono stati intercettati confermano la sempre crescente efficacia dei controlli sul territorio e della preparazione delle operazioni antidroga messa in campo sul territorio. Nonostante la sostanza si trovasse nell’organismo dei due corrieri, il cane antidroga è riuscito a fiutarne la presenza e a segnalarla ai militari.