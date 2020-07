Ondate di calore, bollino “giallo” per San Benedetto. Giovedì e venerdì temperature percepite fino a 34 gradi

Bollino “giallo” per la Riviera delle Palme relativamente l’allerta regionale diramata per le ondate di calore. E’ quanto contenuto nel documento diramato dalla Protezione Civile regionale che per le giornate di giovedì e venerdì parla di una situazione complicata soprattutto nel Nord delle Marche e che, per quanto riguarda la Riviera delle Palme, parla di “livello 1” di pericolo di ondata di calore con temperature percepite fino a 34 gradi. L’attivazione del livello 1 equivale alla messa in stato di pre-allerta dei servizi sanitari e sociali. “Non rappresenta però un rischio rilevante per la salute della popolazione – spiegano dalla Protezione Civile regionale – ma possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio. Pre-allerta dei servizi sanitari e sociali”.