Omicidio Sarchiè, il testimone non si presenta. Slitta la sentenza su Seminara

Slitta la sentenza del processo che vede imputato Santo Seminara, accusato di favoreggiamento nell’omicidio del commerciante di pesce sambenedettese Pietro Sarchiè. Uno dei testimoni chiave, l’uomo che secondo l’accusa avrebbe aiutato a nascondere i pezzi del furgone di Sarchiè, non si è infatti presentato. Per la seconda volta il suo avvocato ha presentato un certificato medico relativo allo stato di salute del suo cliente.

L’udienza, con la sua testimonianza, sarà aggiornata al prossimo 12 novembre. Le accuse, per Seminare, sono quelle di aver aiutato Giuseppe Farina (in carcere per l’omicidio del commerciante di pesce) ad intralciare le indagini occultando il furgone di Sarchiè subito dopo l’uccisione.