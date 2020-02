Omicidio a Porto Sant’Elpidio, accoltellato a morte un giovane albanese. Il cadavere trovato in strada

PORTO SANT’ELPIDIO – Il cadavere di un trentenne di origini albanese è stato trovato in strada, questa mattina, in via Pescolla a Porto Sant’Elpidio. L’uomo è stato accoltellato a morte. Il corpo senza vita è stato scoperto da un passanto che ha subito dato l’allarme chiamando il 112. Il primo esame cadaverico ha evidenziato la presenza di coltellate alla schiena.

Ferite mortali che potrebbero non essere state inferte sul luogo in cui è stato trovato il corpo. Il cadavere del trentenne potrebbe essere infatti stato portato, ormai esanime, nel punto in cui è stato scoperto.