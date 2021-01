Oggi scatta la zona arancione. Ma durerà soltanto ventiquattro ore, domani si torna all’area rossa

Oggi si torna in zona arancione ma soltanto per ventiquattro ore. Domani e dopodomani infatti, trattandosi di un giorno prefestivo e di un festivo, si torna in zona rossa. Il 7 gennaio le Marche dovrebbero invece tornare gialle anche se, in queste ore, dal Governo arrivano notizie confusionarie e contraddittorie su quello che accadrà nelle prossime settimane. Ad ogni modo rispetto ai giorni scorsi oggi sarà possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio comune senza necessità di autocertificazione. Autocertificazione che servirà invece per uscire dai confini cittadini. Bar e ristoranti sono aperti ma soltanto per il servizio da asporto.