Oggi sarà aperto il secondo modulo del Covid Hospital. Lo ha annunciato il sindaco di Civitanova

Verrà aperto oggi il secondo modulo del Convid Hospital di Civitanova Marche che ospiterà 7 pazienti in terapia intensiva”: a dirlo all’ANSA è il sindaco della cittadina marchigiana, Fabrizio Ciarapica. “Nel primo modulo, in funzione da alcuni giorni – ricorda il sindaco – sono già ricoverati 14 malati in sub intensiva”. “Avremmo preferito che il Covid Hospital fosse rimasto vuoto – aggiunge – ma il suo riutilizzo sta confermando la bontà della scelta adottata in primavera con la prima ondata del virus”. “Avere a disposizione questo centro – sottolinea Ciarapica – sta permettendo di tenere ‘puliti’ gli ospedali di Camerino, Macerata e di Civitanova che possono così continuare nelle loro attività ordinarie, anche se parzialmente ridotte per mancanza di personale”.