Nuovo Decreto, Conte: “I sindaci potranno chiudere strade e piazze dopo le 21”. Per le palestre una settimana di apertura come prova

Il presidente del consiglio Conte ha illustrato i dettagli del nuovo Dpcm “per evitare lockdown generalizzati”. Tra le novità principali la possibilità per i sindaci di creare “zone rosse”, vale a dire aree pubbliche dove c’è alto rischio assembramenti e potranno pertanto chiudere strade e piazze consentendo il transito a chi è diretto a casa o al lavoro. Una scelta in ottica anti-movida. I ristoranti possono stare aperti dalle 5 del mattino fino a mezzanotte e al tavolo si potrà stare al massimo in sei persone. Ogni ristoratore dovrà inoltre comunicare, attraverso uno o più cartelli appesi all’ingresso, quale sia il numero massimo di persone che possono essere ospitate nel locale. Nelle sale gioco, sale scommesse e sale bingo l’apertura sarà limitata fino alle 21.

Le attività scolastiche continueranno in presenza ma le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza.

Confermato il divieto degli sport da contatto a livello amatoriale. Sono vietate le sagre e le fiere, sospesi convegni e congressi a meno che non si svolgano in modalità a distanza. Per le pubbliche amministrazioni tutte le riunioni dovranno svolgersi a distanza a meno che non si tratti di situazioni che rendano necessaria la presenza. Per palestre e piscine per il momento è confermata l’apertura ma la prossima settimana sarà di monitoraggio. Se le cose dovessero andare male si deciderà per la chiusura.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.