Settantotto tamponi positivi su 456 esami processati. Sono i numeri forniti questa mattina dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria relativamente all’andamento del contagio nella regione Marche. La percentuale di nuovi casi è dunque del 17,1 per cento mentre il numero complessivo di contagi rilevati dall’inizio dell’emergenza, è di 5381 per un totale di 21513 tamponi processati.