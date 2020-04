Nuovi contagi nelle Marche, la percentuale si mantiene intorno al 4 per cento. Oltre mille tamponi effettuati

La percentuale di nuovi contagi nelle Marche si mantiene sugli stessi livelli delle ultime ore. Gli aggiornamenti arrivati questa mattina dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria parlano in fatti di 48 nuovi casi rilevati su un totale di 1086 test. Tradotto in termini percentuali equivale al 4,42 per cento. Più o meno lo stesso dato rilevato ieri.

Con questo nuovo aggiornamento il numero di casi totali rilevati dall’inizio dell’emergenza, cioè dal 24 febbraio, è di 5769 su 27099 test.