E’ scesa al 7,1 per cento la percentuale di nuovi casi positivi nelle Marche. Si tratta del dato relativo alle ultime ventiquattro ore fornito dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria che ha comunicato come su 1107 tamponi effettuati ne siano risultati positivi 79. Ora il numero totale di contagi rilevati nelle Marche dall’inizio dell’emergenza è di 5582.