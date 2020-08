Notte di controlli in Riviera, ma in tanti non usano le mascherine: “Troppe persone non capiscono l’importanza dei dispositivi di protezione”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora una notte di controlli sulle normative anti Covid con i funzionari della Questura schierati sia ad Ascoli che a San Benedetto, che avevano a disposizione per i servizi di ordine e sicurezza pubblici poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani hanno presidiato le vie più affollate, rammentando a tutti la necessità dell’uso mascherine.

Ma in molti sembrano ancora non voler capire l’importanza dei dispositivi di protezione e i rischi che si corrono. Lo conferma il Questore, dottor Paolo Maria Poponio: “Stupisce constatare – afferma – come vi siano ancora persone che non hanno sufficiente consapevolezza su importanza uso mascherine di protezione, che servirebbe a loro soprattutto per evitare di essere attecchiti dal virus e di portarselo poi a casa”.

Un monito che vale per tutti, giovani e persone più adulte che non si rendono conto come l’asintomaticità non significhi nulla in termini di rischio. Diventare portatori, anche inconsapevoli, del virus, significa mettere in pericolo la salute di persone cagionevoli in quanto anziane o immunodepresse. Per questo motivo è necessario ridurre al massimo la possibilità di entrare in contatto con il Covid.