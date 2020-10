FERMO – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fermo hanno denunciato un 38enne che, controllato, non ha voluto farsi identificare e ha tentato di fuggire via dai militari che gli stavano chiedendo i documenti. Dopo il controllo i militari sono giunti alla sua completa identificazione ed è stato per questo denunciato alla Procura della Repubblica.