Nell’ecomostro di via Calatafimi tornano i senzatetto con coperte e materassi. I residenti: “E’ pericoloso anche per loro. Quell’area va controllata”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi una persona sistemava i materassi, ieri altri uscivano con le coperte in mano. Da via Calatafimi, dalla zona del cosiddetto “Ecomostro”, tornano le segnalazioni legate alla presenza di diverse persone che sono tornate a scegliere quell’area per trascorrere la notte. La segnalazioni arrivano dai residenti della zona che denunciano la pericolosità della situazione soprattutto per le stesse persone che penetrano nella struttura, fatiscente e abbandonata ormai da decenni. “Ci sono zone pericolanti, muri che potrebbero crollargli addosso. Rischiano ogni minuto che trascorrono lì dentro”. Dalla zona chiedono maggiori controlli in merito in attesa che si risolva una situazione, quella della presenza di quella struttura, che va avanti ormai da troppo tempo.