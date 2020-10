Nelle Marche sono sei i comuni che sono sempre stati Covid-Free

Nelle Marche sono soltanto sei i comuni che, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, non hanno ancora avuto nessun contagiato sul proprio territorio. Nessuno è nel Piceno ma sono tutti tra il Maceratese e il Fermano. In provincia di Macerata sono: Bolognola, Camporotondo, Fiastra e Galiole mentre nel Fermano si tratta di Smerillo e Monsampietro Morico.

Va aggiunto che, attualmente, ci sono ventisette comuni che hanno avuto, tra la prima e la seconda fase dell’emergenza, dei contagiati ma che attualmente sono “puliti”. Per quanto riguarda la provincia di Ascoli si tratta di Palmiano e Carassai.