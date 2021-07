Nelle Marche ci sono oltre quattrocentomila persone che non si sono ancora vaccinate

Oltre 400mila persone non ancora vaccinate nelle Marche. E’ il dato contenuto in una inchiesta del Corriere Adriatico che sull’edizione odierna ha fotografato la situazione relativa alle somministrazioni nella nostra Regione. Una situazione che vede, ad oggi, trentamila prime dosi prenotate a fronte di 579mila persone che non hanno ancora ricevuto il vaccino. Un numero che, alla luce delle prenotazioni scende a 549mila.

A questa cifra vanno sottratti, inoltre, i 114mila bambini di età inferiore ai dodici anni che non devono vaccinarsi. Il numero rimanente è comunque alto: più di quattrocentomila persone che non hanno ancora ricevuto alcuna dose e che non si sono mai prenotate per le somministrazioni. La provincia di Ascoli è inoltre una delle province marchigiane dove, attualmente, si registra il più basso numero di prenotazioni.

Sul fronte dei vaccinati si viaggia verso il milione di somministrazioni effettuate. Lo ha affermato l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini che ha affermato che la quota di un milione di vaccinati si dovrebbe raggiungere intorno alla fine del mese di luglio.