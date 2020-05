Nella Marche -51 ricoverati in un giorno. Si alleggeriscono gli ospedali in tutta la Regione

Si è alleggerito ancora nelle Marche, nelle ultime 24ore, il carico di ricoveri per coronavirus nelle strutture ospedaliere marchigiane: i pazienti ricoverati sono scesi da 305 a 254 (-51), quelli in terapia intensiva da 28 a 24 e in semi-intensiva da 77 a 73. In calo anche i ricoverati in reparti non intensivi (da 151 a 108), stabili i degenti in area post-acuzie (49) mentre cresce il numero di persone ospitate in strutture territoriali (da 177 a 184). Sono i dati dell’ultimo aggiornamento del Gores.

I guariti/dimessi nella regione aumentano da 2.352 a 2.391. Il totale dei decessi nelle Marche finora è di 969 mentre le persone contagiate dal Covid-19 sono state 6.568 di cui attualmente 2.954 in isolamento domiciliare. Gli isolati in casa per contatti con contagiati sono 5.829 (2.413 con sintomi) tra cui 749 operatori sanitari (altro dato in costante discesa). I marchigiani che hanno passato un periodo in quarantena dall’inizio dell’epidemia sono 30.390.