Muore dopo la caduta dalla barella, la Procura chiede l’archiviazione ma i familiari si oppongono

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I familiari di Maria Teresa Antonini, la donna di 89 anni deceduta all’inizio del 2018 all’ospedale di San Benedetto due giorni dopo la caduta da una barella, si sono opposti alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Ascoli.

I fatti risalgono al gennaio dello scorso anno quando la donna, trasportata in ospedale, cadde da una barella. Il decesso avvenne due giorni dopo. Il figlio dell’anziana, in seguito alla morte della madre, presentò denuncia contro due medici e tre infermieri per i quali è stato ipotizzato il reato di omicidio colposo.

Un consulente, incaricato durante il processo, ha concluso in una relazione che la donna morì per cause naturali, legate al suo complicato stato di salute, aggravate da quella caduta. La Procura, sulla base di questa relazione e del fatto che tra le conclusioni del perito c’era anche il fatto che la donna non correva rischio di caduta e che, di conseguenza, non era necessaria una particolare vigilanza, ha chiesto l’archiviazione. Una richiesta alla quale i familiari della donna si sono opposti. Deciderà il Gip.