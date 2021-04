Multano un parrucchiere aperto in zona rossa e trovano una katana nel negozio. “E’ per la mia sicurezza”

PORTO SANT’ELPIDIO – A Porto Sant’Elpidio, nel pomeriggio di sabato, i poliziotti impengati nei controlli anti covid hanno notato che un’attività commerciale di parrucchiere presentava dei teli oscuranti sulla porta di ingresso e sulla vetrina.

Da un controllo più approfondito, si è riusciti a rilevare, all’interno, la presenza del titolare in attività e di una cliente. Nei confronti del gestore del negozio è stata elevata la prevista sanzione amministrativa.

Il giorno successivo, in occasione della notifica del verbale di infrazione, i poliziotti hanno trovato, occultata dietro il bancone, una Katana, che il titolare ha ammesso di conservare in quel luogo per utilizzarla “contro eventuali aggressioni”.

L’arma, illegittimamente detenuta, è stata sequestrata mentre il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di arm