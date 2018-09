Motociclista travolto da auto sulla Statale. Soccorso e portato in ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Stava transitando sulla Statale in direzione Sud quando è stato travolto da una Fiat Brava con una coppia di anziani a bordo. Un motociclista è stato soccorso dall’ambulanza di soccorso avanzato dell’ospedale di San Benedetto dopo essere stato preso in pieno dall’auto in via della Liberazione, lungo la statale.

Stando alle prime ricostruzioni l’auto usciva da un’area di servizio che si trova sul lato occidentale della strada. Sono subito scattati i soccorsi e l’uomo è stato raggiunto dall’equipaggio del 118 che lo ha medicato, stabilizzato, e ne ha predisposto il trasporto in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia locale. L’episodio ha creato alcuni disagi al traffico. La presenza dell’area di servizio ha aiutato i vigili urbani nella gestione della situazione dal momento che il traffico diretto a Sud è stato dirottato nell’area dei distributori.