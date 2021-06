Morti sospette alla Rsa di Offida, chiesta la scarcerazione dell’infermiere di Grottammare

Nel corso dell’udienza durante la quale è arrivato il rinvio a giudizio per l’infermiere accusato per le morti sospette alla Rsa di Offida, i legali dell’uomo, in carcere da circa un anno, hanno richiesto la scarcerazione. I legali hanno infatti sottolineato come non abbia senso continuare a tenerlo in carcere in considerazione del fatto che sono passati oltre due anni dall’ultimo degli episodi che gli vengono contestati. Il Gip Rita De Angelis dovrebbe pronunciarsi, in merito, nel giro di qualche giorno.