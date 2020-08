OFFIDA – Non si arrendono i difensori dell’infermiere arrestato per le morti all’Rsa di Offida. Dopo la bocciatura, da parte del Tribunale della Libertà, della richiesta di scarcerazione del 57enne, hanno infatti annunciato la decisione di ricorrere in Cassazione. I legali dell’infermieri reputano infatti inaccettabile la motivazione con la quale era stata respinta la prima richiesta, quella cioè secondo la quale esisterebbe la possibilità di reiterazione del reato.