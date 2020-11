Moria di pesci alla foce del Tesino, l’Arpam: “Quelle morti compatibili con sostanze ad alta tossicità”

GROTTAMMARE – Il giorno 8 ottobre scorso – spiega l’Arpam – si è verificata, a causa di un presunto inquinamento delle acque del torrente Tesino, una moria di pesci, ritrovati spiaggiati in prossimità della foce e in minore entità in un tratto di circa 500-1000 metri a monte. Nella stessa data ha avuto inizio l’indagine di polizia giudiziaria a carico degli Agenti dei Carabinieri Forestali Marche – Stazione di San Benedetto del Tronto che hanno chiesto all’Arpam il previsto supporto per le attività ispettive e di laboratorio.

“Nello stesso giorno – fanno sapere dall’Agenzia – è stata inoltre effettuata una prima campagna di campionamenti lungo il tratto del torrente, indirizzati, oltre al prelievo delle carcasse in galleggiamento, alla ricerca della più ampia gamma di parametri possibile causa dell’evento; i carabinieri forestali hanno nell’occasione fornito tutti i dati di contesto al fine di indirizzare il laboratorio ed il Servizio Territoriale Arpam nel restringere il campo delle possibili cause della moria di pesci. Una seconda fase di indagine, analoga alla precedente ma con punti di campionamento resi più funzionali dai primi risultati analitici condivisi con i forestali, è stata svolta il 15 ottobre ed ha prodotto i seguenti risultati: la moria non è stata causata da asfissia e le cause dell’evento potrebbero essere compatibili con particolari tipologie di lavorazioni industriali che utilizzano in alcune fasi sostanze con alto grado di tossicità. Mentre continuano le indagini dei Forestali ed i sopralluoghi anche congiunti riferiti al caso, sia le risultanze delle attività analitiche di ARPAM così come quelle riferite al supporto richiesto all’IZSUM di Terni, sono in questa fase inviati direttamente all’organo di Polizia Giudiziaria competente, per tutti i riscontri e le pertinenti valutazioni connesse all’attività di indagine nel suo complesso”.