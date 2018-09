Monteprandone, scontro tra auto e scooter. Sul posto pompieri e 118

MONTEPRANDONE – Scontro tra auto e scooter a Monteprandone. E’ accaduto poco prima delle 10 lungo la strada principale che conduce alle mura del centro storico.

Sul posto sono stati chiamati, oltre ai sanitari del 118 per soccorrere le due persone che erano in sella allo scooter, un uomo e una donna di 45 anni, anche i vigili del fuoco per la segnalazione di un prinicpio di incendio al ciclomotore subito dopo lo scontro.

I due feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di San Benedetto.