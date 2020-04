Montalto, donati al Comune sei saturimetri ed un termometro digitale

MONTALTO MARCHE – La solidarietà in questo delicato periodo storico non si ferma. Sono stati donati al Comune di Montalto sei saturimetri ed un termometro digitale dalla ditta Elettrostella, come spiega il Sindaco Daniel Matricardi.

“Voglio esprimere i miei ringraziamenti e quelli di tutta l’amministrazione ad Ennio e Luca Luciani per questo gesto – le parole del primo cittadino -.

La difficoltà in questo momento di reperire tale materiale rende il gesto ancora più importante. Il termometro è stato immediatamente messo a disposizione della casa di riposo per il monitoraggio giornaliero della temperatura corporea delle nostre operatrici, mentre i saturimetri saranno a disposizione della croce azzurra e di chiunque abbia la necessità di un monitoraggio domiciliare”.