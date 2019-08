SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – I carabinieri di Sant’Egidio hanno denunciato con l’accusa di minacce aggravate, un cacciatore di 73 anni.L’uomo in casa deteneva, regolarmente, dodici fucili che gli sono stati sequestrati, in via precuazionale, e che sono ora conservati dai militari.

Il sequestro è arrivato in seguito ad alcuni veementi diverbi avuti con un vicino di casa per questioni legate ad alcune proprietà durante le quali il cacciatore avrebbe minacciato il vicino.