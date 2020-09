Massignano, al via i lavori nelle contrade Montecantino e Marezi. In campo centomila euro

MASSIGNANO – Inizieranno domani i lavori di manutenzione straordinaria di due strade comunali: strada Montecantino e strada Marezi. Il lavoro è finalizzato alla messa in sicurezza delle infrastrutture garantendo il ripristino delle ottimali condizioni di percorribilità. L’importo complessivo dei lavori è di circa 50.000,00 euro, finanziati dalla legge di bilancio 160/2019. Saranno poi eseguiti, nei prossimi mesi, altri lavori che interesseranno diverse strade comunali per un importo di quasi 45.000,00 euro già stanziati da tempo.

“Questo ultimo intervento si aggiunge a quelli dettagliatamente elencati in uno degli ultimi consigli comunali” dichiara il Sindaco Romani. Poi aggiunge: “Solo negli ultimi 4 anni il Comune ha speso poco meno di mezzo milione di euro per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade, senza ricorrere a mutui. Considerate le scarse disponibilità economiche che l’ente si trova a gestire è stato un impegno economico importantissimo.

E comunque, anche per i prossimi lavori, si procederà prima alla sistemazione delle vie di comunicazione principali e successivamente a quelle secondarie anche in considerazione del fatto che il nostro territorio è attraversato da più di 30 km di strade comunali”.