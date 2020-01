Martinsicuro, occhio al rosso semaforico. Ecco il calendario dei posizionamenti

MARTINSICURO – Tornano le rilevazioni del rosso semaforico nel territorio comunale di Martinsicuro che ha comunicato le installazioni fino a tutto il mese di maggio.

L’impianto è attivo da mercoledì 15 gennaio all’intersezione della via Roma con le via Filzi e Meucci e rileva il transito veicolare della via Roma con direzione sud fino al 29 febbraio. Dal mese di marzo sarà sito all’intersezione di via Roma con le vie dei Castani e dei Pini e rileverà il transito veicolare della via Roma, in direzione nord

Dal primo giorno di aprile l’impianto semaforico sarà installato all’intersezione della via Roma con le vie Piave e Piemonte e rileverà il transito veicolare di via Roma, in direzione ovest. A maggio sarà sito all’intersezione di via Roma con le vie Molise e Tagliamento e rileverà il transito veicolare della via Roma, in direzione est.

“Tutti gli impianti semaforici – spiegano dalla polizia locale – sono stati messi a norma con recente intervento di ditta specializzata del settore e sono state altresì emanate le relative ordinanze che ne disciplinano il funzionamento”.