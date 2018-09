Martedì i funerali di padre Lauro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Saranno celebrati alle 15 e 30 di martedì 2 ottobre i funerali di padre Lauro Carbonari, il sacerdote ottantenne morto nei giorni scorsi per le conseguenze dell’incidente stradale che lo aveva visto finire investito da una moto lo scorso 16 agosto.

La celebrazione avverrà nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, in via Toscana. La camera ardente sarà allestita, da domani, nel Katecumenio di via Monte San Michele, 3, a poca distanza dalla chiesa e aprirà alle 15. Dopo le esequie la salma del frate sarà tumulata nella cappella dei frati di San Benedetto.