CUPRA MARITTIMA – Lite tra coniugi nell’autogrill tra Grottammare e Pedaso.

Marito e moglie erano in viaggio sull’A14 quando, per motivi al vaglio delle Forze dell’Ordine, è nata una grossa discussione tra i due, che sono anche arrivati alle mani. È stato necessario l’intervento dell’ambulanza per la donna, una trentenne di origini brasiliane, che è stata trasportata in pronto soccorso per eseguire gli esami diagnostici del caso.