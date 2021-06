Marche, viene travolto da due ciclomotori. Scappano entrambi gli scooteristi, uno si è anche ferito

E’ incredibile quello che è accaduto ieri a Sant’Elpidio a Mare dove un pedone è stato travolto da due scooter. Nessuno dei due scooteristi si è fermato a prestare soccorso. Anzi, uno di loro è anche caduto ma, stando alle testimonianze, si è affrettato a rialzarsi e a risalire sul ciclomotore per allontanarsi in tutta fretta.

Il malcapitato pedone, un sessantenne, è stato raggiunto dall’ambulanza e, per fortuna, non è in gravi condizioni. I due scooteristi sono ora ricercati dai carabinieri che stanon anche visionanto le telecamere di videosorveglianza della zona. Uno di loro si è ferito e ha perso sangue.