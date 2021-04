Marche verso la creazione di micro zone rosse. Oggi vertice con Saltamartini, rischi anche nel Piceno

Acquaroli lo aveva annunciato subito dopo Pasqua ed oggi, probabilmente, potrebbe arrivare la decisione di creare delle microzone rosse nelle Marche. In pratica alcuni territori comunali potrebbero essere messi in lockdown per fare in modo che la Regione possa arrivare con le carte in regola alla scadenza di questo fine settimana quando, alla luce delle nuove direttive governative, il passaggio in zona gialla potrebbe significare ritorno alla vita per molte attività commerciali.

“Monitoreremo l’andamento della curva pandemica e, qualora necessario, interverremo anche comune per comune cercando di bloccare sul nascere eventuali focolai, per salvaguardare il più possibile sia la salute e la sicurezza dei cittadini che le attività economiche”. Queste erano state le dichiarazioni del presidente della Regione durante la prima decade di aprile.

Questa mattina si terrà una videoconferenza tra l’assessore Saltamartini, i dirigenti regionali, quelli delle Aree Vaste insieme ai sindaci. Sarebbero una decina le città interessate. Per quanto riguarda il Piceno si parla di Folignano e Colli del Tronto che sono i due comuni dove nei giorni scorsi si sono verificate situazioni problematiche legate al contagio ma dove la situazione si starebbe comunque normalizzando con del calo del numero di casi positivi. Fuori pericolo invece dovrebbe essere Monteprandone, altro centro dove negli ultimi dieci giorni le preoccupazioni sono state notevoli ma dove nell’ultime settimana il numero di contagiati è iniziato a scendere gradualmente avviandosi verso una situazione più controllata.